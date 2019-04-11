Японские военные извинились за разбившийся F-35

Силы самообороны Японии принесли извинения за крушение истребителя F-35, обломки которого были обнаружены 10 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Глава комитета начальников штабов Кодзи Ямадзаки попросил прощение за случившееся у всего японского народа. Он подчеркнул, что спасательная операция по поиску пилота продолжается круглосуточно.

Ямадзаки отметил, что нужно выяснить причины крушения. После этого Япония решит вопрос дальнейших поставок и использования этих самолетов. В ноябре 2018-го страна планировала закупить 142 истребителя этой модели.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Lightning II пропал с радаров вечером 9 апреля. Он вылетел с военной базы Мисава в префектуре Аомори и выполнял тренировочный полет над водами Тихого океана. 10 апреля были обнаружены обломки самолета.

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