Жена Алека Болдуина потеряла ребенка и написала об этом эссе

Хилария Болдуин, супруга актера Алека Болдуина, написала эссе о том, как ее беременность закончилась выкидышем. Статья была опубликована в журнале Glamour.

По словам 35-летней актрисы, на 11-й неделе беременности врачи сказали ей, что эмбрион не растет. Она решила, что «потеряет ребенка на глазах у всех» и не будет молчать, если с ним что-то случится. Таким образом она постаралась поддержать женщин, которые тоже оказались в подобной ситуации.

Болдуин отметила, что первые три месяца — самые опасные для женщин, поэтому они стараются как можно меньше обсуждать свою беременность и связанные с ней проблемы.

«Есть суеверие и страх, что вы сделаете что-то не так и потеряете ребенка. И если это случится, люди будут обвинять вас в том, что вы неправильно питаетесь, спите не на той стороне, слишком мало или слишком много тренируетесь», — написала она и привела статистику, согласно которой от 10 до 25 процентов беременностей приводят к выкидышу.

«Я хочу, чтобы прошедшие через это женщины знали, что с ними все в порядке. Вы не одиноки. Я знаю, что это произошло не из-за того, что я сделала что-то не так. Это просто природа», — отметила Болдуин. Она добавила, что обсуждение этой темы с другими дает ей возможность быть услышанной, а также получить поддержку от других женщин.

Алек и Хилария Болдуин поженились в 2012 году в Нью-Йорке. У пары четверо детей.

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