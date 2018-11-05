Следившая за Алеком Болдуином журналист пожаловалась на угрозы актера

Корреспондент канала ABC News Тара Палмери пожаловалась на актера Алека Болдуина. Об этом она написала в своем Twitter.

«Алек Болдуин сказал мне: "Надеюсь, ты сдохнешь от удушья", когда я следила за его домом по заданию редакции», — написала она.

В комментариях пользователи не согласились с выдвинутыми обвинениями. «Возможно, у него проблемы с управлением гневом. А возможно, не надо следить устраивать слежку»; «Вторая часть твита перечеркивает первую»; «Ты ожидала, что он пригласит тебя на стаканчик яичного ликера?», — посыпались сообщения.

2 ноября полиция Нью-Йорка арестовала Алека Болдуина. По сообщению стражей порядка, он устроил драку на Манхеттене из-за места на парковке.

Алек Болдуин снялся в таких фильмах, как «Перл-Харбор», «Мой ангел-хранитель», «На грани», «Привычка жениться», «Ток-радио» и «Отступники».

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