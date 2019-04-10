Забывчивый мужчина покопался в машине и разбогател

Житель Австралии нашел в машине купленный неделей ранее лотерейный билет и стал обладателем 142,5 тысячи долларов (9,2 миллиона рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.

Пожелавший остаться неизвестным житель города Вирджиния, штат Южная Австралия, купил выигрышный билет Lucky Lotteries Mega Jackpot и оставил его в автомобиле. Спустя неделю он случайно наткнулся на забытую вещь и решил проверить результаты розыгрыша.

Материалы по теме Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни

«Сегодня я планировал поехать в магазин, заметил билет и сверил цифры. Оказалось, я стал победителем», — рассказывает удачливый австралиец. Он признался, что покупает лотерейные билеты три-четыре раза в неделю. В этот раз он заметил, что сумма приза увеличилась, поэтому «очень надеялся на победу».

В начале апреля сообщалось о жителях американского штата Мэриленд, которые вычищали мусор из автомобиля и обнаружили выигрышный билет на сумму 250 тысяч долларов (16,3 миллиона рублей). Супруги убирались в машине и нашли в дверном отсеке лотерейный билет, купленный более недели назад. Мужчина проверил результаты розыгрыша: их билет оказался призовым.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!