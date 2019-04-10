Весивший больше двух центнеров преступник избежал тюрьмы из-за ожирения

Житель австралийского города Брисбен избежал тюремного срока из-за слишком большого веса. Об этом сообщает издание News.com.au.

Кейд Джонс (Kade Jones), который называет себя охотником за привидениями, предстал перед судом за неоднократные оскорбления сотрудников авиакомпании Virgin Airline. В 2010 году 49-летнему мужчине запретили пользоваться услугами компании, поскольку тот звонил и угрожал персоналу.

В среду утром, 10 апреля, суд приговорил Джонса к тюремному заключению на один год. Адвокат Роб Глендэй (Rob Glenday) заявил, что его подсудимый не может сесть в тюрьму из-за ожирения. Согласно предоставленным медицинским документам, мужчине нельзя сделать операцию по уменьшению веса, пока тот не похудеет до 250 килограммов.

Правонарушителя отпустили под залог в две тысячи долларов (129,3 тысячи рублей). По словам судьи, если Джонс вновь нарушит закон, его посадят в тюрьму несмотря на ожирение.

В 2018 году сообщалось, что в США суд вынес приговор профессиональному рыбаку из штата Аляска, который инсценировал свою смерть, чтобы избежать наказания за сексуальное преступление. Его 25-летняя девушка Айви Родригес помогала организовать исчезновение. План сорвался из-за признания Родригес, которая рассказала родителям преступника, что он жив.

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