Казахстан задумал вытеснить Россию из Байконура

Государственные органы Казахстана рассматривают вопрос о выводе космодрома Байконур и одноименного города-спутника из-под аренды России. Об этом заявил на заседании сената вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин, передает «Интерфакс».

«Предварительно с руководством "Роскосмоса" мы тоже эти вопросы в устном порядке обсуждали. Это непростой вопрос, есть свои минусы и плюсы», — отметил он и добавил, что рассматривается постепенный вывод Байконура из-под юрисдикции другого государства.

Кроме того, сенат принял протокол о внесении изменений в соглашение между Россией и Казахстаном о статусе Байконура. Протокол был подписан сторонами в 2016 году в Санкт-Петербурге. Документ предусматривает создание в городе десяти дополнительных подразделений казахстанских государственных органов, в том числе комитета казначейства, подразделения пограничной службы и социальных учреждений.

На данный момент соглашение об аренде Байконура предполагает, что в городе работают только восемь органов власти Казахстана — спецпредставитель президента, представительства силовых структур, суд, подразделения аэрокосмического комитета.

В Байконуре проживает более 76,5 тысячи человек, из них 60 процентов — граждане Казахстана. Город управляется российскими муниципальными предприятиями, службами правопорядка и администрацией. Глава администрации назначается указами президентов Казахстана и России.

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