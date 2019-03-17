В России появился космодром для пуска кораблей к МКС

Открыта трасса, которая позволит запускать ракеты к Международной космической странции с космодрома Восточный в Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ компании «Альфа Страхование»

В «Роскосмосе» агентству подтвердили открытие трассы на орбиту с наклонением 51 градус к экватору. Планируется, что отделяющиеся части ракет будут падать в Хабаровском крае и в акватории Охотского моря.

Материалы по теме Не прощай их, Юра Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику

Работы по открытию трассы проводились в рамках Федеральной космической программы. При этом уточняется, что использование данной трассы допускается только автоматическими космическими аппаратами на ракетах «Союз-2.1а» или «1б».

До этого момента в России пуски к МКС проводились только с космодрома Байконур, находящегося в Казахстане. Для полноценного использования космодрома Восточный необходимо модернизировать его технический и стартовый комплексы.

23 января сообщалось, что на Восточном построена только четверть из запланированных объектов. В прошлом году на стартовом комплексе космодрома были обнаружены критические дефекты.

Первый пуск с Восточного, первого в России гражданского космодрома, состоялся в апреле 2016 года со второй попытки в присутствии президента Владимира Путина. Строительство объекта, начавшееся в 2012-м, сопровождалось коррупционными скандалами и забастовками рабочих из-за задержек зарплаты. К маю 2016-го на возведенные там строения было потрачено более 84 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!