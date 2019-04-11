В Москве пройдет Best Cases Conference

В Москве 25 апреля пройдет Best Cases Conference, в ходе которой лидеры рейтингов креативности и эффективности АКАР представят лучшие рекламные практики в пространстве Deworkacy, сообщают организаторы мероприятия.

«Best Cases Conference в третий раз соберет только лучшие кейсы с точки зрения креатива. Кроме того, мы представим расширенную программу, в рамках которой проведем церемонию награждения победителей рейтингов Креативности и Эффективности АКАР», — отметил глава оргкомитета ВCС Валентин Смоляков.

Среди спикеров конференции: Yota, PepsiCo, Tele2, Coca-Cola, Fix Price, а также American Express и многие другие.

ВСС — это конференция для профессионалов в маркетинге, рекламе и медиа, где ведущие рекламные агентства и бренды от первого лица раскрывают секреты работы над самыми громкими проектами года.

Рейтинг креативности публикуется ежегодно и составляется на основе учета наград, полученных агентствами в течение года на профессиональных конкурсах и фестивалях в России и за рубежом. Рейтинг эффективности формируется по итогам фестивального года и демонстрируют прозрачность инструментов маркетинговых коммуникаций и рекламных кампаний.