Названы победители Национальной премии бизнес-коммуникаций

Лучшие российские специалисты в третий раз стали победителями Национальной премии бизнес-коммуникаций. Торжественная церемония награждения лауреатов, отмеченных за самые эффективные маркетинговые практики состоялась в Москве 4 апреля.

Участниками премии стали ведущие компании 44 отраслевых категорий, формирующих ВВП страны, среди которых СГ «Альфастрахование», «Билайн», Группа «М.Видео-Эльдорадо», ИНВИТРО, СПАО «Ингосстрах», Почта Банк, Торговая сеть «Пятерочка», Burger King, Телеканал «78», HASBRO, IQOS, Johnson&Johnson и другие.

В состав жюри вошли 130 крупнейших игроков деловой, медиа- и рекламной отрасли, в числе которых были: Сергей Пискарев (АКАР), Алексей Андреев (Depot branding agency), Снежана Черногорцева (ПАО «МегаФон»), Дмитрий Завражнов (B.Bright. Dentsu Aegis Network), Гавриил Гордеев (ТНТ4) и другие лидеры рынка.

Из 350 участников Национальной премии бизнес-коммуникаций было выбрано 30 победителей в номинациях: «Лучший маркетолог», «Лучшая маркетинговая стратегия», «Лучшая маркетинговая кампания», «Лучшее использование инструментов» и спецноминаций: Trendsetter, Innovation, «Социальная ответственность». Специальная награда «Прорыв Года» в этом году своего лучшего специалиста не нашла.

Лауреатами Гран-при стали в номинации «Лучший маркетолог» стали Дарья Котова, Музей современного искусства «Гараж», Светлана Счастливая, Jacobs; Александра Калюкина, Торговая сеть «Пятерочка». В номинации «Лучший региональный маркетолог» — Татьяна Лебедева, Приволжье-Транс. Победителями в номинации «Лучшая маркетинговая кампания» стали: «Город по шагам», ПАО «ВымпелКом», R.Point; «Поздравляем с проигрышем!», HASBRO, OMD Media Direction.

В спецноминациях победу одержали: Trendsetter: «Шифер: возрождение легенды», Шифер.рф, Liberty Marketing Bureau; Innovation: IQOS, Philip Morris Russia; «Социальная ответственность»: «Теплые подарки от бабушек», Юбилейное, Mondelez, e:mg.

Победителей поздравили ведущие представители крупнейших рекламных и медиа-агентств, брендов и компаний, топ-менеджеры и СМИ. Гостями церемонии награждения стали: Сергей Пискарев (АКАР), Александр и Карина Оганджанян (TWIGA), Игорь Кирикчи (BBDO Group), Михаил Симонов (Серебряный Меркурий), Елена Решетова (IAA), Владимир Филиппов (Российская академия рекламы) и другие.

Третья Национальная премия бизнес-коммуникаций проходила под эгидой Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в несколько этапов: сбор заявок; закрытые заседания Экспертного совета онлайн- и офлайн-голосования, заседание конкурса Гран-при, определившее победителей спецноминаций.

Для расширения географии участников и максимального охвата российских компаний премия проводится не только на федеральном, но и на региональном уровне. На этот раз НПБК прошла в двух округах: Приволжском и Уральском. Победители регионов стали участниками федерального конкурса автоматически. Региональный этап СЗФО прошел в рамках федерального этапа. По итогам отдельного конкурса лауреаты получили награду в номинациях: «Лучший региональный маркетолог», «Лучшая региональная маркетинговая кампания» и «Лучшая региональная маркетинговая стратегия».

