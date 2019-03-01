В Москве назовут лидеров в сфере бизнес-коммуникаций

Закончен прием заявок на участие в Национальной Премии бизнес-коммуникаций (НПБК), по итогам которой будут определены наиболее эффективные профессионалы среди маркетологов и бизнес-специалистов, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Лауреаты премии будут определены в четырех основных номинациях: «Лучший маркетолог», «Лучшая маркетинговая стратегия», «Лучшая маркетинговая кампания» и «Лучшее использование инструментов». Последняя номинация — новая и присуждается за использование маркетинговых инструментов, которые привели к росту финансовых результатов.

Также НПБК также определит лучшие маркетинговые практики в четырех специальных номинациях: «Прорыв года», Trendsetter, Innovation и «Социальная ответственность».

Лауреатов премии выберут более 100 признанных бизнес-экспертов международных и российских компаний, топ-менеджеры ведущих брендов, крупнейшие игроки медиарынка, представители СМИ, аудиторских и исследовательских организаций. В их число вошли, в том числе: вице-президент АКАР Алексей Андреев, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона» Снежана Черногорцева, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Евгения Чурбанова, заместитель генерального директора Rambler Group Максим Тадевосян.

Победители и обладатели Гран-При Премии будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве 4 апреля.

Ежегодная Национальная Премия бизнес-коммуникаций учреждена Ассоциацией коммуникационных агентств России. Она стала признанным инструментом оценки эффективности и профессиональной репутации специалистов в сфере бизнеса и маркетинга. Премия охватывает 7 отраслей экономики и 44 отраслевые категории, формирующие ВВП страны.