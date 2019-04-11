Вступившегося за девушку россиянина отправили в колонию

В Свердловской области Березовский городской суд заменил обязательные работы 22 днями колонии-поселения Владиславу Рябухину, осужденному за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает РИА Новости.

По словам Рябухина, летом 2017 года он приехал в Екатеринбург забрать из гостей знакомую, которая сообщила, что в квартиру, где она отдыхала, пришла группа молодых людей и начала вести себя развязно. Уже на месте у Рябухина возник конфликт с четырьмя молодыми людьми. Как диагностировали врачи, в результате драки один из его оппонентов — 19-летний Саргиз Арутюнян — получил перелом костей свода черепа. Сам Рябухин утверждал, что лишь защищался.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ, позже дело было переквалифицировано на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Рябухин был приговорен к 300 часам обязательных работ и штрафу в размере 400 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

По данным регионального ФСИН, с 28 ноября 2018 года молодой человек приступил к отбытию наказания, однако не вышел на обязательные работы несколько раз. Ему было вынесено два предупреждения, после чего ведомство обратилось в суд о замене работ на лишение свободы.

1 июня 2018 года сообщалось, что Белозерский районный суд отправил в колонию особого режима местного жителя, который вместе с подельниками украл у 85-летней пенсионерки 1,7 тысячи рублей. По данным прокуратуры, трое ранее судимых мужчин пришли к 85-летней жительнице села Чимеево и представились сотрудниками газовой службы. Пока двое отвлекали пенсионерку разговорами на кухне, их сообщник забрал из шкафа деньги.

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