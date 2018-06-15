Россиянин отправился в колонию строгого режима за прописку 200 мигрантов

Суд в Екатеринбурге приговорил к 4,5 годам колонии строгого режима местного жителя, который прописал в своей квартире 198 мигрантов. Об этом РИА Новости сообщило в пятницу, 15 июня, в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мужчина признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранцев или лиц без гражданства.

По данным следствия, с 18 августа по 27 октября 2017 года екатеринбуржец вносил заведомо ложные сведения о месте пребывания постояльцев в своей квартире на улице Социалистической в бланки уведомления о прибытии иностранцев, а затем предоставлял документы в МФЦ и отдел по вопросам миграции. За фиктивную прописку мужчина брал с каждого мигранта по 500 рублей, уточнили в суде.

«Подсудимый полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства, то есть без проведения судебного следствия. В суде выяснилось, что мужчина имеет богатую криминальную биографию. За последние два года он трижды привлекался к суду за совершение преступлений различной степени тяжести, в том числе и за аналогичное преступление», — говорится в сообщении облсуда.

Мировой судья при назначении наказания учел предыдущие судимости обвиняемого.

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