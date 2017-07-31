Жительница Тюмени прописала у себя 315 иностранцев

Тюменская полиция возбудила уголовное дело против местной жительницы, которая прописала в своей квартире 315 иностранцев. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Женщину 1973 года подозревают в преступлении по части 3 статьи 322 УК («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ»). Ей грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Как уточняют в полиции, тюменка с января по июль регистрировала в квартире уроженцев одной из стран СНГ. За это она получала по 500 рублей с человека, поясняет kp.ru. Женщина нигде не работает, судимостей у нее не было.

В 2014 году в рамках борьбы с так называемыми «резиновыми домами» в России вступил в силу закон об усилении ответственности за нарушение правил регистрации мигрантов. Соответствующие статьи внесли в Уголовный кодекс. До этого подобного рода правонарушения рассматривались как административные.