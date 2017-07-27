Митинг против нелегальных мигрантов разогнали в Ингушетии

В Назрани (Ингушетия) сотрудники правоохранительных органов разогнали несанкционированный митинг против нелегальных мигрантов, сообщает «Кавказ Сегодня» в четверг, 27 июля.
15 активных участников мероприятия были задержаны и привлечены к административной ответственности.
По версии силовиков, организаторы мероприятия — группа из 60 человек — находятся за пределами республики. С их родственниками проводят профилактическую работу.
В паблике «ВКонтакте» Magas Times сообщается, что митинг проходил на Кургане Аби-Гув и был посвящен «засилью нелегальных мигрантов в Ингушетии».
Совет безопасности Ингушетии опубликовал обращение о том, что в WhatsApp и Instagram уже несколько дней работает группа провокаторов, пытающаяся «дискредитировать республику», призывая людей выходить на митинги.