Митинг против нелегальных мигрантов разогнали в Ингушетии

В Назрани (Ингушетия) сотрудники правоохранительных органов разогнали несанкционированный митинг против нелегальных мигрантов, сообщает «Кавказ Сегодня» в четверг, 27 июля.

15 активных участников мероприятия были задержаны и привлечены к административной ответственности.

По версии силовиков, организаторы мероприятия — группа из 60 человек — находятся за пределами республики. С их родственниками проводят профилактическую работу.

В паблике «ВКонтакте» Magas Times сообщается, что митинг проходил на Кургане Аби-Гув и был посвящен «засилью нелегальных мигрантов в Ингушетии».

Совет безопасности Ингушетии опубликовал обращение о том, что в WhatsApp и Instagram уже несколько дней работает группа провокаторов, пытающаяся «дискредитировать республику», призывая людей выходить на митинги.