Москвич обнаружил в своей квартире целый кишлак

Житель Москвы Александр Егорцев случайно узнал, что в его квартире зарегистрированы 165 незнакомых ему людей. Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook.

«Мой кишлак. Вот итоговый список тех, кто начиная с 2010 года получил поддельную регистрацию на мой домашний адрес (165 человек)», — говорится в посте и идут фамилии: Абдимаматов Нурбек Абдимаматович, Абдисаламов Адилбек Саматович, Абдувахобов Абдужабор Гафорович, Абдувохидова Мухайехон Кахрамоновна, Абдумоминов Сапарали Жумабаевич, Абдуразакова Махсуда Кимсановна и так далее.

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«Это только те, по которым мне пришли уведомления, письма и повестки. То есть это только те, кто как-то отметился (взял кредиты в банках, встал на учет в Пенсионный фонд, завел телефонные сим-карты и т.д.). Их может быть и гораздо больше, но остальные никак "не засветились". Мне бы хотелось все-таки получить официальный ответ от МВД: ЧТО ЭТО БЫЛО? Как такое могло произойти? Кто именно штамповал и продавал поддельные регистрации мигрантам на мой домашний адрес? Почему был выбран именно мой адрес? Почему так много их ко мне "нарегистрировали"? Чем закончились все проверки МВД и ФМС? Были ли найдены виновные, организаторы? Была ли ликвидирована именно та подпольная фирма, которая штамповала регистрации на мой адрес? Почему новые письма изредка, но все же до сих пор приходят? И, наконец, могут ли в МВД дать гарантии, что мой адрес больше нигде не фигурирует и никем из мошенников не используется?» — задает вопросы москвич правоохранительным органам.

В 2013 году в России был принят закон о «резиновых квартирах». Он предполагает наказание за фиктивную регистрацию граждан в виде штрафов от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительных работ сроком на три года или лишения свободы.

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