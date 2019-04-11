Литва отозвала посла из России

Литва отозвала своего посла в России Ремигиюса Мотузаса для консультаций. Кроме того, власти страны беспокоятся о безопасности дипломата, так как ему поступают угрозы. Об этом в четверг, 11 апреля, BNS сообщила пресс-секретарь литовского МИД Раса Якилайтене.

По словам чиновницы, для отзыва Мотузаса есть две причины. Во-первых, он выступает свидетелем в деле о взятках при выдаче виз и превышении должностных полномочий, связанном с задержанием бывшего посла Литвы в России Римантаса Шидлаускаса. Пока идет расследование, Мотузасу, по мнению МИД, не стоит находиться в Москве.

Во-вторых, сотрудникам литовской дипмиссии, в том числе руководителю, стали угрожать после вынесения вердикта по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, поэтому для защиты посла его решили пока вернуть на родину.

Замену Мотузасу пока не нашли, добавила Якилайтене.

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