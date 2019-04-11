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Россиянам упростили получение детских выплат

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Депутаты Государственной Думы России приняли в окончательном чтении законопроект о предоставлении роccиянам возможности получения выплат на первого и второго ребенка по месту фактического проживания, передает РАПСИ.

Кроме того, согласно документу, получающие выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка россияне обязаны известить об изменении места проживания сотрудников социальной защиты, а получающие пособия за второго ребенка — подать заявления в территориальные органы Пенсионного фонда.

Поправки вносятся в закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Ранее заявление о назначении выплаты могло быть подано только по месту регистрации, что вступало в противоречие со статьей 20 Гражданского кодекса России, по которой местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Во вторник, 9 апреля, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об изменении системы доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны. Как пояснила заместительница министра обороны Татьяна Шевцова, в случае его принятия с 1 мая ежемесячные выплаты ветеранам могут увеличиться в среднем на 9,5 тысячи рублей. На это из федерального бюджета выделят 950 миллионов рублей в 2019 году и до 1,42 миллиарда — в последующие годы.

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