В Германии озаботились националистическим курсом Израиля

Новое правительство Израиля после победы партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах может стать самым правым в истории страны. Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Как отмечает газета, ныне действующее израильское правительство и так считалось самым правым за все годы существования еврейского государства, однако новая коалиция с участием представителей ультраортодоксальных партий «ШАС» и «Объединенный иудаизм Торы», а также праворадикальной партии «Еврейская сила» возьмет еще более правый курс.

В результате, считает Süddeutsche Zeitung, давление на арабское меньшинство в Израиле продолжит расти. В частности, отмечает издание, следует всерьез воспринимать данное Нетаньяху в ходе предвыборной кампании обещание присоединить к стране части Западного берега реки Иордан, что «было бы смертельным ударом по концепции "два государства для двух народов"».

Как пишет Süddeutsche Zeitung, действия, предпринятые Нетаньяху за время его пребывания у власти, уже привели к «расколу общества и эрозии институтов». «Вот то наследие, которое он оставит после себя — независимо от того, как долго он будет занимать свою должность», — подчеркивает издание.

Парламентские выборы в Израиле прошли 9 апреля. По предварительным данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией страны, партия «Ликуд» набрала 27,07 процента голосов. За блок партий «Кахоль-Лаван», который возглавляет бывший начальник израильского Генштаба Бени Ганц, проголосовали 25,96 процента избирателей.

Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля с 2009 года.

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