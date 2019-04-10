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ЦИК Израиля огласил предварительные итоги выборов

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Израиля опубликовала предварительные результаты голосования на парламентских выборах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным по итогам подсчета 64,24 процента протоколов, партия «Ликуд» действующего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху опережает соперника на один процент с результатом 27,07 процента голосов. За блок партий «Кахоль-Лаван», который возглавляет бывший лава израильского генштаба Бени Ганц, проголосовали 25,96 процентов избирателей.

Ранее экзитполы предсказывали победу Ганцу. До оглашения первых результатов оба политика провозгласили о своей победе по итогам голосования.

Выборы прошли 9 апреля. В случае победы Нетаньяху станет политиком, который дольше всех в Израиле оставался на посту премьер-министра. Он занимает эту должность с 2009 года.

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