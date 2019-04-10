ЦИК Израиля огласил предварительные итоги выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Израиля опубликовала предварительные результаты голосования на парламентских выборах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным по итогам подсчета 64,24 процента протоколов, партия «Ликуд» действующего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху опережает соперника на один процент с результатом 27,07 процента голосов. За блок партий «Кахоль-Лаван», который возглавляет бывший лава израильского генштаба Бени Ганц, проголосовали 25,96 процентов избирателей.

Ранее экзитполы предсказывали победу Ганцу. До оглашения первых результатов оба политика провозгласили о своей победе по итогам голосования.

Выборы прошли 9 апреля. В случае победы Нетаньяху станет политиком, который дольше всех в Израиле оставался на посту премьер-министра. Он занимает эту должность с 2009 года.

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