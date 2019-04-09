Нетаньяху пришел на пляж и позвал отдыхающих на выборы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал на один из пляжей, чтобы сагитировать отдыхающих сходить на парламентские выборы. Об этом сообщает The Times of Israel.

Газета отмечает, что с самого утра вторника, 9 апреля, глава правительства начал активно использовать соцсети, в том числе свою страницу в Facebook. Он выложил несколько видео и призвал граждан выйти из дома и голосовать, чтобы его партия «Ликуд» победила. Премьер также съездил на пляж в городе Нетания, где обратился к отдыхающим.

Газета пишет, что по закону для агитации запрещено использовать устройства, усиливающие голос, однако Нетаньяху был заснят с микрофоном. В целом законы о выборах в Израиле были приняты еще в 1950-х годах и накладывают ограничения на агитацию на радио и телевидении, а также запрещают интервью для СМИ, вывески и плакаты. В то же время в них ничего не говорится о соцсетях.

В феврале сообщалось, что соперники Нетаньяху объединились ради выборов. Против него выступает объединение «Кахоль-лаван», созданное из трех партий — «Хосен ле-Исраэль», «Еш Атид» и «Телем». Их возглавляют бывший начальник штаба израильской армии Бени Ганц, экс-министр финансов Яир Лапид и бывший глава Минобороны страны Моше Яалон. К ним также присоединился бывший глава Генштаба армии Габи Ашкенази.

В случае победы на выборах Нетаньяху станет политиком, который дольше всех в Израиле оставался на посту премьера.

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