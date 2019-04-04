Российский спецназ вернул из Сирии останки израильского танкиста

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта, найденные в Сирии. Об этом сообщили в российском Минобороны, передает РИА Новости.

Военнослужащий танкового батальона Захария Баумель считался пропавшим без вести более 37 лет. В ведомстве отметили, что россияне помогли разыскать его останки. В четверг, 4 апреля, их передали премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, прибывшему в Москву.

Как рассказал ранее президент России Владимир Путин, место захоронения Баумеля российские военные нашли вместе с сирийскими коллегами. «Надо сказать, что для группы спецназа, которая этим занималась, это было непросто», — приводит слова глава государства «Интерфакс».

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Путин добавил, что была проведена генетическая экспертиза, и попросил Нетаньяху передать семье сержанта слова сочувствия. Премьер в ответ рассказал, что отец Баумеля уже умер, а его матери почти 100 лет, однако на церемонию захоронения, которая пройдет вечером 4 апреля в Израиле, приедет сестра погибшего.

Баумель и двое его сослуживцев пропали после боя у населенного пункта Султан-Якуб во время Ливанской войны 11 июня 1982 года, когда их танк был захвачен сирийскими войсками. В общей сложности тогда израильский батальон потерял до 35 солдат и офицеров.

Машину Сирия впоследствии передала СССР для изучения комплекта динамической защиты, позднее ее установили в экспозиции музея в Кубинке. В 2016 году трофейный танк вернули Израилю. В обмен еврейское государство передало России аналогичный с их базы хранения.

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