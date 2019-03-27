План Израиля по сирийскому урегулированию озадачил Кремль

В Кремле нет понимания, о каком плане по сирийскому урегулированию, предложенном премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, идет речь. Об этом в среду, 27 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, в ходе визита Нетаньяху в Москву в конце февраля подобных предложений израильской стороной озвучено не было. Представитель Кремля также добавил, что премьер-министр Израиля не передавал российскому лидеру Владимиру Путину никаких документов, связанных с мерами по урегулированию кризиса в Сирии.

«Потребуются какие-то уточнения, о каком именно плане идет речь», — отметил пресс-секретарь российского президента.

26 марта издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник в Израиле сообщило, что Нетаньяху представил президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса. Отмечалось, что ранее российский лидер уже выразил заинтересованность в предложенном плане, который в том числе предполагает вывод с территории Сирии иранских сил.

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