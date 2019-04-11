Украинские силовики обстреляли мирных жителей в Донбассе и заинтересовали СКР

Следственный комитет России (СКР) возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими мирного населения Донбасса, в результате которых пострадали три человека. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, 6 и 8 апреля 2019 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в поселках шахты «Трудовская», Старомихайловка и Зайцево самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В результате обстрелов трое мирных жителей получили ранения. Пострадали две женщины 79-ти и 37-ми лет, а также 56-летний мужчина.

В настоящее время возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства указанных преступлений, а также должностных лиц, причастных к их совершению.

26 марта сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с пытками мирных граждан в аэропорту Мариуполя. По данным следствия, члены организованного преступного сообщества, куда входят сотрудники Службы безопасности Украины, создали нелегальную тюрьму в холодильных камерах аэропорта. По данным СКР, потерпевшими являются не менее 300 человек.

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