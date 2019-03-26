Украинские силовики организовали тюрьму в холодильниках и заинтересовали СКР

В связи с пытками мирных граждан в аэропорту Мариуполя Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Об этом «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СКР.

По данным следствия, с апреля 2014 года и по настоящее время в холодильных камерах в аэропорту Мариуполя члены организованного преступного сообщества, в которое входят сотрудники Службы безопасности Украины, создали нелегальную тюрьму. В нее помещали мирных граждан, которых задерживали без достаточных на то оснований, а часто и просто незаконно. По данным СКР, потерпевшими являются не менее 300 человек.

«Незаконно задержанные люди содержались в нечеловеческих условиях – сотрудники СБУ заперли их в неработающих холодильных камерах. Не менее 300 человек подверглись пыткам и истязаниям. Известно о двоих убитых», — сообщила Петренко.

Официальный представитель СКР сообщила, что информация о нелегальной тюрьме получена при анализе публикаций в средствах массовой информации, а так же по данным, полученным в ходе расследований других уголовных дел.

«В соответствии с требованиями Женевской Конвенции от 12.08.1949 года "О защите гражданского населения во время войны" и дополнительного протокола II к ней, в случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, должны пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации. Положения конвенции запрещают посягательства на жизнь и физическую неприкосновенность указанных лиц, в частности, всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания, взятие заложников, посягательство на человеческое достоинство, в частности, оскорбительное и унижающее обращение», — подчеркнула Петренко.

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