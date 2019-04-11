Украина собралась защитить Европу от континентальной войны с Россией

Украина остановит Россию, когда та начнет полномасштабную континентальную войну в Европе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает УНИАН.

Он подчеркнул, что Россия тратит миллиардные ресурсы на подготовку к наступлению на запад. «Мы видим, как в последние годы очень быстро развивается военная инфраструктура вдоль украинской границы. Это для нас очень серьезная опасность», — сказал Турчинов.

Секретарь СНБО указал, что на востоке Украина противостоит силам Южного военного округа России, на севере — Западного округа (Киев считает Москву ответственной за вооруженный конфликт в Донбассе, российская сторона неоднократно отрицала подобные обвинения — прим. «Ленты.ру»).

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Также, по его мнению, для нападения Россия готовит резервную танковую армию, авиацию, восемь ракетных бригад, четыре дивизии и пять бригад ВДВ, несколько подразделений морской пехоты и шесть резервных «казацких дивизий». «И я еще не назвал мощный Черноморский флот, Каспийскую флотилию, которую могут использовать для продолжения военных действий в Азовском и Черном морях», — заявил Турчинов.

По его словам, первым плацдармом, который попытается взять Россия, станет Украина.

Киев неоднократно обвинял Москву в подготовке военной агрессии. В частности, президент Петр Порошенко ввел военное положение после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля вместе с экипажем. Тогда военные корабли ВМС Украины вошли в территориальные воды Крыма, начали опасное маневрирование и не реагировали на предупреждения.

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