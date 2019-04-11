Тимона и Пумбу в новом «Короле Льве» окрестили гиперреалистичными монстрами

В сети раскритиковали трейлер обновленного «Короля Льва» за изображение суриката Тимона и бородавочника Пумбы.

Как отмечает журналист издания Vice, в новом видео персонажи, которые «наполнили ваше детство радостью и странным, ненасытным аппетитом к личинкам», были заменены на «гиперреалистичных и ужасающих монстров». «Все, что мы когда-то считали милым, теперь обнажено под суровым светом нашего современного мира, пуховым мехом бородавочника и всем остальным. Привыкайте к этому», — говорится в статье.

Интернет-пользователи согласились с подобной точкой зрения и заявили, что любимых героев детства могли сделать более симпатичными.

«Симба, Тимон и Пумба выглядят как кто-то, кто вынужден работать на двух работах за минимальную плату до конца своей жизни».

«Они не могли сделать Пумбу чуть более милым?»

«Думаю, что новый трейлер "Короля Льва" просто безвкусный. Вероятно, не буду смотреть фильм, потому что он выглядит серо и безжизненно. Кроме того, Пумба выглядит страшнее Шрама».

Трейлер обновленного «Короля Льва» был опубликован 10 апреля. Мировая премьера фильма режиссера Джона Фавро состоится 19 июля.

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