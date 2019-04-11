Пашинян ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что все конфликты в мире должны решаться путем диалога. Так он ответил на вопрос депутата о принадлежности Крыма и голосовании против антироссийских резолюций, передает «Интерфакс».

«Очень трудно выбирать между другом и другом. Иногда бываешь вынужден делать выбор, но наш выбор — это мир, диалог, стабильность и развитие», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что в мире нет конфликта, который стоило бы решать путем разжигания войн и использовать для этого международные трибуны.

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Как сообщало EADaily, на заседании Генасамблеи ООН в конце 2018 года Армения проголосовала против резолюции «о проблеме милитаризации Крыма». Резолюцию инициировал Киев после инцидента в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля вместе с экипажем были задержаны российскими пограничниками в территориальных водах полуострова за опасное маневрирование и отказ покинуть зону. Киев счел эти действия военной агрессией.

За принятие документа проголосовали 66 стран. 19 стран, в том числе Армения, Белоруссия, Узбекистан, Венесуэла и Куба выступили против, Казахстан и Киргизия воздержались.

Кроме того, в середине ноября Армения отказалась поддержать другую антироссийскую резолюцию ООН о ситуации с правами человека в Крыму.

Крым перешел в состав России в 2014 году в результате референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за такое решение. Украина отказалась признать итоги референдума, ее позицию поддержали страны Запада. Москва настаивает, что процесс перехода полуострова под ее юрисдикцию соответствует нормам международного права.

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