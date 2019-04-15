«Единственная красавица в семье Кардашьян» полюбила грузинскую обувь

Американская топ-модель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер, которую британский телеведущий Пирс Морган называет единственной красивой женщиной в их семье, пришла на музыкальный фестиваль Coachella в обуви грузинского бренда Nina Zarqua. Снимки модели появились в соцсети Instagram.

В воскресенье, 14 апреля, Дженнер опубликовала в stories своего аккаунта фото сверкающих мюли с квадратным вытянутым мыском и массивным каблуком. Этой публикацией поделилась и дизайнер Нина Заркуа в профиле своей марки.

We woke up to @kendalljenner wearing our favorite sparkling mules ✨ and we couldn't have been happier 🔥🌊 Фото опубликовано @zarquacollection

На следующий день супермодель снова появилась на фестивале в обуви Nina Zarqua: 15 апреля ее сфотографировали в нежно-голубом мини-платье и лаймовых сапогах из коллекции бренда.

Kendall Jenner at Revolve Festival in Coachella Valley✨ Фото опубликовано @tficelebs

Грузинская фирма Nina Zarqua появилась в 2016 году. В настоящее время ее продукция представлена на сайтах мировых онлайн-ретейлеров, таких как Farfetch, а также в бутиках Москвы, Вашингтона, Киева и других городов.

Это не первый случай, когда Кендалл Дженнер выходит в свет в вещах грузинских дизайнеров. Так, в начале года она появилась на церемонии вручения премии BAFTA в черном костюме модного грузинского бренда Dalood. В тот день на ней был черный пиджак с запахом, надетый на голое тело, брюки-клеш и кожаные длинные перчатки.

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