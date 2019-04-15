Российским школьникам предложили «спасти» лунную миссию и очертили их будущее

В Великом Новгороде открыли третий эпизод общероссийской образовательной акции «Урок цифры». Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов, который поступил в «Ленту.Ру» в понедельник, 15 апреля.

Темой эпизода стало управление проектами. На уроках информатики дети познакомились с классическим методом реализации проектов «Водопад» и семейством современных гибких методологий Agile. Обучение разбито на два этапа. Сначала школьники смотрят видеолекцию об организации проектной деятельности, а затем пробуют спасти миссию на Луне с помощью игрового тренажера.

«Замечу, что зарплаты в IT в 2-3 раза выше среднего, — рассказал участникам первого урока основатель компании "1С" Борис Нуралиев. — В профессии программиста могу отметить только один минус — вероятность зазнаться, особенно, молодым».

Губернатор региона Андрей Никитин, выступая перед школьниками, рассказал, зачем им нужно учиться работать в коллективе. «Всегда работаешь в команде, если ты не философ-отшельник, и очень важно найти в ней свое место. Не то, которое тебе кажется правильным, а то, которое позволяет команде действовать эффективнее», — сказал он.

Акция «Урок цифры» проводится с декабря 2018 года. В предыдущих двух этапах акции состоялось более девяти миллионов учебных игровых сессий во всех регионах России. Организаторы акции — Минпросвещения России, Минкомсвязь России, АНО «Цифровая экономика».

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