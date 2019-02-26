Искусственный интеллект лишил Сбербанк миллиардов рублей

Из-за ошибок искусственного интеллекта Сбербанк лишился миллиардов рублей, сообщил глава банка Герман Греф в своем выступлении на «Уроке цифры».

Как он объяснил, искусственный интеллект обычно принимает решение в больших системах, и «маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям». В результате банк терял миллиарды рублей в качестве недополученной прибыли.

Греф уверил, что ошибки постоянно исправляются, в систему добавляются дополнительные фильтры, чтобы улучшить работу искусственного интеллекта. Так, использование алгоритмов для оценки рисков позволяет постоянно снижать потери.

Летом прошлого года Сбербанк презентовал разработанный им искусственный интеллект. Это робот-аватар Ника с лицом зеленоглазой женщины, который синхронизирован с оператором и воспроизводит его действия. Ника запрограммирована отвечать на вопросы собеседника, реагировать на его эмоции и демонстрировать собственные.

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