Сбербанк натянул женский лик на робота

Сбербанк завершил работу над созданием собственного искусственного интеллекта и презентовал его воплощение — робота Нику с лицом зеленоглазой женщины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам разработчиков, Ника умеет отвечать на вопросы собеседника и реагировать на его эмоции, а также выражать собственные. Она представляет собой робот-аватар — так называемый робот присутствия, который синхронизирован с оператором и воспроизводит его действия.

Директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов рассказал, что «Ника» была создана при содействии диалогового агента iPavlov. «Мы активно развиваем этот проект, но в нашей лаборатории робототехники мы готовим для него физическое воплощение — аватар, который будет надежным другом и помощником человека», — добавил он.

В январе стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Позже сообщалось, что банк приступил к роботизации контактного центра, а на вопросы корпоративных клиентов будет отвечать робот по имени Анна.

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