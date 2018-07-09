Россиян захотели заменить роботами

Вице-премьер Дмитрий Козак пожалел о недостатке в России промышленных роботов. По его словам, в России на 10 тысяч работников приходится всего три промышленных робота, тогда как в среднем по миру эта цифра составляет 69 единиц. Слова вице-премьера приводит агентство ТАСС.

«У нас на 10 тысяч рабочих приходится только три промышленных робота. Однако, в среднем по всему миру — 69, а в странах, лидирующих по уровню цифровизации, — более 100», — заявил Козак в ходе выставки «Иннопром-2018».

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Вице-премьер также отметил, что в России наблюдается сильный износ основных производственных мощностей. В качестве примера он привел отрасль нефтепереработки, где средний возраст фондов составляет 19 лет, в металлургии — 17, а в химической промышленности — 14 лет.

В конце марта эксперты РАНХиГС прогнозировали, что около половины ныне работающих россиян, то есть около 42,13 миллиона человек, потеряют работу из-за внедрения роботов и автоматизированных линий производства. Эксперты отмечают, что это необратимый процесс.

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