Раскрыт секрет костюмов Алины Загитовой

Автор костюмов группы тренера Этери Тутберидзе Ольга Рябенко рассказала о нарядах олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ее слова приводит «Комсомольская Правда».

По словам дизайнера, костюм должен сочетаться с музыкой во время выступления. Например, в 2018 году фигуристка каталась в пачке лебедя и в красной пачке, поскольку у программы была балетная тема. «Идея образа появляeтся сразу после прослушивания композиции, под которую Алина выйдет на лед», — поделилась Рябенко. Затем эскиз платья должны одобрить тренер, хореограф и сама фигуристка.

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Рябенко также поведала, что на создание одного наряда уходит около двух недель, а стоимость простейшего детского платья составляет 30 тысяч рублей. Цены костюмов Алины Загитовой модельер раскрывать не стала, однако отметила, что они оплачиваются Федерацией фигурного катания и стоят «недешево».

Ранее в апреле олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигуристке Алине Загитовой не стоит заканчивать карьеру. По его мнению, Загитова в любой момент может уйти из спорта, потому что она уже вписала себя в его историю. Однако вместо этого спортсменка может продолжить соревноваться и доказывать, что способна побеждать еще.

16-летняя фигуристка Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы.

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