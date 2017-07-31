Фигурист Илья Авербух запустил собственный бренд одежды

Российский фигурист и продюсер Илья Авербух запустил собственную линейку одежды под брендом Ice Stars. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает ProFashion. Вещи предназначены для активного отдыха и занятий спортом.

Изначально, по словам Авербуха, эта одежда создавалась для команды его продюсерского центра. «С помощью персонального бренда мне захотелось объединить всех тех людей, которые работают вместе со мной. Спортивная экипировка очень хорошо укрепляет командный дух, дает дополнительную мотивацию», — сказал спортсмен.

В коллекцию вошли тренировочные костюмы, футболки и жилетки. В будущем марка планирует расширить ассортимент, привлекая к сотрудничеству новых дизайнеров.

Илья Авербух — советский и российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. В настоящее время — предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.