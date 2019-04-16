Россия проверит передвижение товаров из Белоруссии

Россельхознадзор подготовил письмо в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить белорусские компании, которые незаконно поставляют товары в Россию, используя схему ложного транзита в Казахстан и Киргизию. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
По данным Россельхознадзора, руководитель одного из белорусских предприятий открыто сообщил, что его компания разгружает товары в Москве, чтобы потом отправить в Казахстан российскими перевозчиками. В таких случаях ветеринарная служба Белоруссии обязана информировать об этом российских коллег, чего сделано не было. Таким образом транзит считается незаконным.
Также ведомство намерено самостоятельно расследовать всю цепь передвижения продукции из Белоруссии. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. Всего планируется проверить 36 белорусских предприятий.
Ранее в апреле Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой разобраться с серыми схемами поставок животноводческой продукции из Белоруссии.
В марте Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз в Россию ряда продуктов транзитом через Белоруссию из-за регулярных поставок санкционных товаров. В начале апреля Белоруссия приняла решение перестать сертифицировать продукты питания, которые запрещены к ввозу в Россию, но попадали на ее территорию посредством реэкспорта из государств, в отношении которых действуют санкции. 12 апреля Москва запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии из-за опасений в том, что продукция может быть реэкспортом из таких стран.