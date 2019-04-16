Россия проверит передвижение товаров из Белоруссии

Россельхознадзор подготовил письмо в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить белорусские компании, которые незаконно поставляют товары в Россию, используя схему ложного транзита в Казахстан и Киргизию. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным Россельхознадзора, руководитель одного из белорусских предприятий открыто сообщил, что его компания разгружает товары в Москве, чтобы потом отправить в Казахстан российскими перевозчиками. В таких случаях ветеринарная служба Белоруссии обязана информировать об этом российских коллег, чего сделано не было. Таким образом транзит считается незаконным.

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Также ведомство намерено самостоятельно расследовать всю цепь передвижения продукции из Белоруссии. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. Всего планируется проверить 36 белорусских предприятий.

Ранее в апреле Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой разобраться с серыми схемами поставок животноводческой продукции из Белоруссии.

В марте Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз в Россию ряда продуктов транзитом через Белоруссию из-за регулярных поставок санкционных товаров. В начале апреля Белоруссия приняла решение перестать сертифицировать продукты питания, которые запрещены к ввозу в Россию, но попадали на ее территорию посредством реэкспорта из государств, в отношении которых действуют санкции. 12 апреля Москва запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии из-за опасений в том, что продукция может быть реэкспортом из таких стран.

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