Найдено массовое захоронение принесенных в жертву людей

Археологи обнаружили 26 человеческих скелетов возрастом около трех тысяч лет в графстве Оксфордшир в Англии. Ученые считают, что могильники, в которых были найдены останки, использовались для ритуальных захоронений и жертвоприношений. Об этом сообщает издание Science Alert.

Находку обнаружили во время работ по прокладке трубопровода. У одного из скелетов кости ног были отделены и размещены по обе стороны от туловища, а руки подняты к голове. Череп другого человека также был удален и закопан рядом с ногами. Такие захоронения, отличающиеся от обычных могил, называют девиантными, и они, как считается, связаны со священными обрядами.

По словам специалистов, расчленение тел было характерно для британских племен железного века, до эпохи оккупации Римской империей. Человеческие останки, а также найденные вместе с ними кости животных и предметы домашнего обихода были вывезены с места раскопок для дальнейшей экспертизы.

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