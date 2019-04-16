Индийский политик определил убеждения оппонента по цвету нижнего белья

Индийский политик, глава оппозиционной партии «Самаджвади» Азам Хан связал политическую идеологию оппонента с цветом нижнего белья. Об этом сообщает The Independent.

Хан, выступая на митинге, сделал заявление о его сопернице из правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната») актрисе Джае Прада. «Вам понадобилось 17 лет, чтобы узнать настоящее лицо человека. Я же через 17 дней узнал, что у нее нижнее белье цвета хаки», — заявил политик. Этот цвет является основным для организации «Раштрия сваямсевак сангх», которая считается родоначальницей партии «Бхаратии».

В полицию подали заявление о возбуждении уголовного дела против политика в штате Уттар-Прадеш. Избирательная комиссия Индии проверит, были ли нарушены правила и кодекс поведения во время проведения выборов.

Представители национальной комиссии по делам женщин назвали такие слова «абсолютно позорными». Они добавили, что комментарии оппозиционера были «оскорбительными, неэтичными и демонстрируют неуважение к достоинству женщин». Кроме того, некоторые представители парламента из союзнических «Самаджвади» партий также раскритиковали высказывание.

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Сама Джая Прада потребовала не допускать Хана к выборам. Она добавила, что это не первый раз, когда Азам Хан отпускает комментарии в ее сторону (ранее они были в одной партии). «Если этот человек победит, то в обществе не будет места для женщин», — высказала опасения Прада. В ответ Хан назвал свое высказывание шуткой.

11 апреля в 20 штатах и союзных территориях Индии начался первый этап голосования на выборах в нижнюю палату парламента страны. Голосование будет проходить в семь этапов. Основная борьба предстоит между правящей «Индийской народной партии», возглавляемой действующим премьер-министром Нарендрой Моди, и партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК), во главе которой стоит Рахул Ганди — выходец из политического клана Неру-Ганди.

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