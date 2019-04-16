Идею появления в России платных перекрестков раскритиковали

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев раскритиковал идею создания платных перекрестков и отметил, что никаких законодательных инициатив по этому вопросу пока нет. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Первая реакция моя негативная. Читал обоснования, что будут оптимизировать. И это вместо того, чтобы строить развязки, убирать светофоры, улучшать те же самые перекрёстки и расширять дороги, строить альтернативные маршруты объезда и так далее», — сказал парламентарий. Он описал инициативу фразой «лучшее средство от головной боли — это гильотина».

Сураев также отметил, что эта новость больше напоминает фоновый шум, и никаких законодательных инициатив или предложений в Госдуму пока не поступало.

Ранее, 16 апреля, сообщалось, что в России в 2020 году планируется ввести плату для автомобилистов за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Такой эксперимент должен помочь решить проблему пробок, посчитали в национальной технологической инициативе «Автонет». Платный проезд по перекрестков вынудит автомобилистов тщательнее планировать свои маршруты, что поспособствует уменьшению трафика в узких местах дороги на 10-20 процентов.

По данным РИА Новости, эксперимент с введением платных перекрестков может пройти в одном из российских регионов. Среди возможных назвались Липецк, Нижний Новгород и Ульяновск.

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