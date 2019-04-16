Российский аэропорт переименовали из-за суеверия

Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск. Об этом сообщается на официальном портале Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Одновременно с Петрозаводском новые названия получили еще два аэропорта. «В Красноярском крае международный аэропорт Красноярск (Емельяново) переименован в международный аэропорт Красноярск. В Республике Ингушетия аэропорт Магас (Слепцовская) переименован в аэропорт Магас», — говорится в сообщении Росреестра.

Как пишет «Интерфакс», ранее вопрос о выборе нового имени для аэропорта Петрозаводска поднимался министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Они посчитали, что прежнее название аэропорта ассоциируется с потусторонними силами.

Однако местные жители не возражали против такого названия. По результатам прошлогоднего опроса, большинство (36,9 процента голосов) высказалось за сохранение старого наименования, на втором месте был Петрозаводск (19,6 процента).

В ноябре 2018 года состоялось переименование частного аэродрома в Омской области в честь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. В аэропорту был установлен барельеф в честь музыканта и проведен рок-фестиваль.

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