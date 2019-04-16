Проводники поезда потеряли собаку российской порноактрисы

Сотрудники РЖД потеряли собаку 18-летней модели и порноактрисы Анастасии Бугаенко по пути из Екатеринбурга в Краснодар. Инцидент произошел в ночь на 15 апреля в Челябинске, сообщает 74.ru.

Хозяйка семимесячной Луны воспользовалась новой услугой РЖД и отправила свою японскую акита-ину в Краснодар одну. По словам девушки, из Екатеринбурга в Челябинск собака ехала в клетке. Однако в Челябинске проводники решили ненадолго выпустить Луну, а та в свою очередь сорвалась с поводка и убежала.

Сразу после случившегося Анастасия с мамой приехали в Челябинск, где начали поиск животного. Если Луна не найдется, девушка пообещала составить претензию в адрес компании-перевозчика.

По данным портала Starpri.ru, Анастасия Бугаенко занимается модельным бизнесом и снимается в фильмах для взрослых под псевдонимом Lena Reif. В прошлом году она приняла участие в кастинге французского режиссера Пьера Вудмана.

В июне 2018 года в пригороде Вильнюса кондуктор выбросил из поезда потерявшуюся собаку породу хаски. Волонтеры отвезли собаку в клинику, те обнаружили у животного микрочип с данными владельцев. Вскоре собака вернулась к своим хозяевам.

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