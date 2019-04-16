Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

В Шатурском лесу Московской области обнаружено скелетированное тело спортсмена-экстремала, который числился в федеральном розыске пропавшим без вести. Об этом во вторник, 16 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, погибший оказался жителем Пушкинского района. Его останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Спортсмен пропал два года назад, его тело было приковано к дереву цепями и наручниками, уточнил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

Погибший — 32-летний Иван Ключарев, которого долгое время разыскивала мать, сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина любил одиночные походы и, оставаясь в горах или лесу, часто приковывал себя к дереву. В последний раз он отправился в Мещерское лесничество, где заранее оборудовал специальное место с запасом продуктов и питьевой воды.

После пропажи Ключарева лес прочесывали несколько раз, но безрезультатно, поскольку координаты стоянки были известны только ему. Тело погибшего случайно нашел местный житель. Следствие полагает, что спортсмен просто не смог отстегнуть наручники и умер.

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