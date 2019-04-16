Австралийцы заехали в кишащее крокодилами болото и застряли

В Австралии спасатели достали автомобиль из кишащего крокодилами болота. Об этом сообщает информационный портал ABC News.

Инцидент произошел в понедельник, 15 апреля. Шантель Джонсон и Колен Нулгит (Shantelle Johnson and Colen Nulgit) с псом по кличке Эйс (Ace) ехали на рыбалку в национальный парк Keep River на Северной территории Австралии. Путешественники переправлялись на машине по болотистой местности и увязли колесами в трясине. «Мы застряли в болоте, недалеко от которого протекала река», — объяснил Нулгит, отметив.

Австралийцы безрезультатно пытались вытащить машину своими силами. Первую ночь они провели внутри салона. Накануне они заметили следы нескольких гребнистых крокодилов и опасались, что хищники вновь появятся на болоте. На следующий день начался прилив, и Джонсон с Нулгит пришлось собрать свои вещи и покинуть автомобиль.

Пара решила привлечь внимание спасательной службы: они развели огонь и начертили на земле огромными буквами слово Help («Помогите»). Вскоре бригада спасателей прибыла на место и оказала австралийцам помощь. Полиция ближайшего города Кунунарра похвалила молодых людей за проявленную сообразительность.

В 2018 году сообщалось о жительнице Австралии, которая шесть дней выживала в пустыне, повернув не туда. Она путешествовала по Северной территории на своем черном внедорожнике с котом и собакой. В какой-то момент 40-летняя женщина заехала не туда, и ее машина застряла. Австралийку обнаружила ее 16-летняя дочь, участвовавшая в спасательной операции.

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