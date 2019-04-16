Кадыров объявил о возвращении чеченцам доброго имени

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что отмена режима контртеррористической операции (КТО) на территории республики дала развитию региона новый импульс. Заявление, приуроченное к 10-летию с момента отмены режима, опубликовано на сайте правительства Чечни.

«Самое главное — чеченский народ вернул свое доброе имя — имя созидателя, строителя, защитника Отечества», — указал Кадыров и напомнил, что в республике началось активное строительство и туда потянулись российские и иностранные инвесторы.

Отмену режима КТО он назвал «официальным признанием окончания войны». «Мы будем помнить имена наших братьев, отдавших жизнь за мирное существование чеченского народа, его достойного будущего. Подвиг верных сынов Отечества навечно останется в наших сердцах», — подытожил Кадыров.

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16 апреля в Чечне отмечается День мира. В честь годовщины в Грозном устроили флешмоб, сообщается на странице Кадырова во «ВКонтакте». «Более 2000 молодых людей выстроились в надпись "10 лет Мира". Молодые активисты также развернули масштабный портрет первого президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова», — говорится в сообщении.

Режим КТО в Чечне ввели в сентябре 1999 года после похода одного из лидеров чеченских террористов Шамиля Басаева на Дагестан. Режим отменили 16 апреля 2009-го. С его прекращением из Чечни были выведены 20 тысяч военнослужащих внутренних войск, эта дата считается днем окончания второй чеченской войны.

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