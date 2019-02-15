В Грозном поборолись с авариями религией

На дорогах Грозного прошла акция «Религия против ДТП», передает «Чечня сегодня». Ее в целях профилактики провели сотрудники ГИБДД совместно с представителями департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства республики.

«Участники мероприятия вели разъяснительную работу с участниками дорожного движения, а также вручали информационные флаеры и буклеты с рекомендациями по соблюдению правил дорожного движения», — рассказали автоинспекторы. В чем состояла религиозная составляющая, они не пояснили.

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Одновременно в другой части Северо-Кавказского федерального округа — на Ставрополье — проводится операция «Скорость». Как сообщает «Комсомольская правда. Северный Кавказ», патрули ДПС возьмут под особый контроль федеральную трассу «Кавказ» и федеральные дороги в Буденновском и Советском городских округах, Шпаковском районе и в кавказских Минеральных Водах.

Как уточняет газета, проведение операции связано с резким увеличением числа ДТП из-за превышения водителями скорости. На дорогах будут работать и скрытые патрули, операция завершится 17 февраля.

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