Зоопарк обратился к россиянам от имени закормленного до смерти козленка

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» скончался десятимесячный козленок Коралл редкого винторогого вида, пишет «Комсомольская правда». По словам сотрудников зоопарка, это милое и забавное животное до смерти закормили посетители.

Ветеринары пытались спасти козленка, но он съел слишком много овощей, из-за чего в животе начались брожение и вздутие, которые привели к смерти.

После инцидента персонал написал посетителям письмо от имени козленка, в первой части которого описали его счастливую и беззаботную жизнь, полную развлечений, вкусной еды и общения с сородичами. «Вчера в нашем парке было много-много гостей, а сегодня я умер. Меня перекормили морковью и капустой посетители парка», — так заканчивается текст про Коралла.

В зоопарке добавили, что гости регулярно подкармливают животных, и часто это вредные продукты, такие как сахар и хлеб.

В «Роевом ручье» остались жить родители Коралла. Одна из местных самок винторогого козла должна родить летом. Сотрудники парка надеются, что новорожденный козленок избежит участи погибшего собрата.

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