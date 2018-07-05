Козы и свиньи из «зоопарка ужасов» затерроризировали нижегородцев

Некормленый домашний скот опустошил огороды в поселке Нижегородской области, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Купив заброшенный участок, новые владельцы завезли туда коз, свиней, кур и гусей, превратив его в «контактный зоопарк ужасов», как называют участок местные жители. Хозяева редко появляются там и не кормят питомцев. Животные свободно бродят по их участкам, объедают кору на садовых деревьях и едят выращенную зелень. Селяне считают, что новые соседи намеренно довели ситуацию до этого.

В администрации ближайшего к поселку города Дзержинска заявили, что на участке разводится подсобное хозяйство без норм содержания, а его владельцы захватили территорию проезжей части. Сами фермеры отказались общаться с журналистами.

Селяне намерены подать коллективную жалобу в органы о ненадлежащих условиях содержания животных.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!