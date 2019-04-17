«Задушенная» москвичка ожила при осмотре ее тела полицейскими

В Москве прибывшие по вызову полицейские обнаружили задушенную женщину, которая очнулась при осмотре ее тела. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Придя в себя, пострадавшая рассказала сотрудникам полиции о произошедшем. По ее словам, между ней и мужем, с которым они прожили вместе 19 лет, произошла пьяная ссора. Мужчина повалил супругу на диван, накинул сверху матрац и начал душить. Когда женщина потеряла сознание, он решил, что убил ее, и вызвал полицию.

К месту происшествия приехала бригада скорой помощи, но пострадавшая отказалась от госпитализации.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

В декабре 2018 года сообщалось, что таксист из города Карасука (Новосибирская область) спасся от налетчиков, притворившись задушенным. После того как двое пассажиров набросили мужчине на шею удавку, он дождался, пока его положат в багажник, а затем выбрался при помощи отвертки и вызвал полицию.

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