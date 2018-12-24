«Задушенный» угонщиками российский таксист ожил и отомстил

Таксист из города Карасука Новосибирской области спасся от двух налетчиков, притворившись мертвым. Об этом в понедельник, 24 декабря, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МВД по региону.

В дежурную часть МВД 21 декабря позвонил 37-летний местный житель и сообщил, что двое неизвестных вызвали такси, а затем набросили ему на шею удавку, чтобы угнать автомобиль. Находчивый водитель перестал подавать признаки жизни, дождался пока похитители положат его в багажник, после чего выбрался при помощи отвертки и вызвал полицию.

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Вскоре сотрудниками были задержаны двое мужчин 22 и 26 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за угон. Уточняется, что о преступлении они договорились заранее во время распития алкогольных напитков. В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, а подозреваемые заключены под стражу.

4 января сообщалось, что полиция Калининграда задержала мужчину, который угнал у местной жительницы автомобиль, чтобы заняться частным извозом. По пути домой 35-летний мужчина заметил припаркованную машину с торчащими из замка двери ключами и скрылся на ней в неизвестном направлении, но вскоре был задержан. Как установили полицейские, на момент совершения кражи он находился в состоянии алкогольного опьянения, а ранее был лишен водительских прав за пьяную езду.

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