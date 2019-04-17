Медведев оценил уровень пенсий в России

Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 17 апреля.

«Не будем никого обманывать: достойная и интересная жизнь — это еще и вопрос денег», — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

По словам премьера, в регионах будет принята единая методика расчета прожиточного минимума пенсионеров, до которого сначала будут доводиться пенсии, а только потом индексироваться.

Новый принцип доиндексации пенсий выше прожиточного минимума 1 апреля утвердил президент Владимир Путин. В результате денежное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать прожиточный минимум в регионе его проживания на сумму индексации пенсии и единовременной выплаты. На эти цели потребуется 15-20 миллиардов рублей.

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