Россия
 
Последние новости
Появились подробности состояния Дмитрия Быкова
Российских следователей начнут наказывать за оправдательные приговоры
Российский конькобежец пожаловался на ведущих себя не по-русски соперников
Храбрый пес спас чихуахуа от гибели под колесами автомобиля
Квартиру Януковича в Киеве снял неизвестный по сниженной ставке
Названы самые перспективные регионы России
Звезда «Игры престолов» рассказала о желании покончить с собой
Выбрана самая стильная женщина года
Панкратова-Черного выгнали из самолета из-за «неадекватного поведения»
Новости партнеров

Медведев оценил уровень пенсий в России

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Медведев

Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 17 апреля.

«Не будем никого обманывать: достойная и интересная жизнь — это еще и вопрос денег», — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

По словам премьера, в регионах будет принята единая методика расчета прожиточного минимума пенсионеров, до которого сначала будут доводиться пенсии, а только потом индексироваться.

Новый принцип доиндексации пенсий выше прожиточного минимума 1 апреля утвердил президент Владимир Путин. В результате денежное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать прожиточный минимум в регионе его проживания на сумму индексации пенсии и единовременной выплаты. На эти цели потребуется 15-20 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы имеющие право на перерасчет пенсий россияне
Путин снова повысил пенсии
Россиянам пообещали пенсионные доплаты
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Он подается как чистильщик»

Почему россияне с каждым годом все больше любят Сталина
12:28Сегодня

Российские подростки избили инвалида за отказ дать сигарету

17:0814 апреля

Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»

12:20Сегодня

Рекламу спайсов в интернете запретили

Россия00:03 8 апреля

«Нас как бы не спросили»

Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
12:03Сегодня

В России ужесточили наказание за оставление места ДТП

15:3814 апреля

В Кремле оценили давление США на Турцию

11:45Сегодня

Гуляющего возле российского детского центра медведя сняли на видео

Россия00:0116 апреля

«Это не какая-то российская беда»

Почему чиновники порой не слышат россиян и как им найти общий язык
10:52Сегодня

Представитель Матвиенко отреагировал на сообщения о ее уходе из Совфеда

14:2914 апреля

Избитый на спецстоянке Милонов вознамерился наказать виновных

10:02Сегодня

Российская учительница избила пенсионерку за замечание о громкой музыке ночью

Россия
«Он подается как чистильщик»
Почему россияне с каждым годом все больше любят Сталина
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
Российские подростки избили инвалида за отказ дать сигарету
Рекламу спайсов в интернете запретили
В России ужесточили наказание за оставление места ДТП
Гуляющего возле российского детского центра медведя сняли на видео
Все материалы
Мир
Firefighters work at Notre-Dame Cathedral in Paris, France, April 16, 2019. A massive fire consumed the cathedral on Monday, gutting its roof and stunning France and the world. REUTERS/Benoit Tessier - RC1424844C00Собор Парижской Богоматери пережил пожар
Бушующее пламя потушили. Что удалось спасти?
США сделали Турции новое предложение по ракетным комплексам
Петуха с мощами нашли под завалами Нотр-Дама
Назван главный инициатор «дела Скрипалей» в США
На восстановление Нотр-Дама собрали миллиард евро
Российский реванш
После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
«От здания ничего не останется»
Пожар в соборе Парижской Богоматери глазами очевидцев
Все материалы
Бывший СССР
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
Лидеров Майдана обвинили в сдаче Крыма
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Флот прибалтийских стран признали беспомощным
Названы «фундаментальные вещи бытия» Украины
Порошенко призвал порохоботов переквалифицироваться в украиноботов
Дебаты Зеленского и Порошенко решили сделать открытыми и бесплатными
Все материалы
Экономика
Большой куш
Россия годами жила на деньги от нефти. Власти нашли новый способ заработать миллиарды
В России нашли двух новых миллиардеров
Названы выполнившие майские указы регионы
Вагит Алекперов и Владимир ПутинОт Балтики до Каспия
Что рассказал Владимиру Путину глава «Лукойла»
Дерипаска объявил награду за расследование о санкциях
Назван лучший творожный сыр
На новый уровень
В России стало больше налогов. Почему платежи не вырастут и всем станет только лучше?
Все материалы
Силовые структуры
«Предложил убить нехорошую женщину»
Как главарь банды хакеров заказал убийство российской следовательницы через даркнет
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
«Папа, мы вернемся не скоро»
Россиянка с сыном пропали четыре года назад. Тайну их смерти убийцы готовы унести в могилу
Швейцария уличила бывшего хозяина «Черкизона» в разбазаривании активов
Арестованному за изготовление бомбы российскому школьнику смягчили обвинение
Уличенного в трехмиллиардной взятке депутата лишили дипломатического паспорта
Россиянок отправили в колонию за торговлю людьми по 10 тысяч рублей
Все материалы
Наука и техника
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
Спутник Intelsat 29e развалился на 13 обломков
В Минобороны предупредили о трудностях с российскими спутниками
Названа настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
Все материалы
Спорт
Кори Хиггинс«Мечтал ли я об этом? Нет»
Крестный сын Майкла Джордана попал из НБА в Люберцы. И ему там понравилось
Турнир по борьбе в России завершился массовой дракой судей и спортсменов
Названы гонорары националиста Дацика и блогера за бой
Роналду впервые за пять лет остался без полуфинала Лиги чемпионов
Плющенко разочаровали российские фигуристы
Капитан «Реала» купил картину с изображением себя в роли Иисуса Христа
Хабиб близко
В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова
Все материалы
Культура
«Говорю всем, что Давос сядет на Железный трон»
Луковый рыцарь о проводах «Игры престолов», спойлерах и всхлипах Джона Сноу
Женщина, которая живет
Главной певице страны Алле Пугачевой — 70 лет
Между нами тает мед
Две подруги каждое лето встречались в башкирском селе. И не знали, что они сестры
Панкратова-Черного выгнали из самолета из-за «неадекватного поведения»
Появились подробности состояния Дмитрия Быкова
В Лондоне откроется музей вагины
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Все материалы
Интернет и СМИ
Грязная война
Жизнь в беспросветной нищете глазами лауреатов Пулитцера
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Пиратская Россия
 
Глумившийся над трупом самоубийцы блогер решил нажиться на смерти собаки
Изгнанный из студии Первого канала за слова о пожаре в Одессе историк объяснился
ФАС заинтересовалась призывом «брать в рот за копейки»
На НТВ решат судьбу пропавшего из эфира ведущего
Все материалы
Ценности
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
«Тут ехать пьяной в такси неприлично»
В этой стране мужчины слишком слабы, а женщины независимы. Одиночество ведет их в бары
Названа оптимальная частота мытья головы
Выбрана самая стильная женщина года
Трампа отказались пускать на одну из крупнейших вечеринок США
Названы любимые автомобили молодых россиян
Все материалы
Путешествия
Храм мракобесия и разума
Нотр-Дам де Пари восхваляли, ненавидели и пытались уничтожить. Он стал символом Франции
Хозяйки пустыни
Кочевники хотят видеть своих жен дома. Но те уходят в горы ради денег
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Круизный лайнер спас плававших три дня в открытом море рыбаков
Тучный турист упал со сломавшегося аттракциона в ручей и разбился насмерть
Разрушенный пожаром Нотр-Дам показали с высоты птичьего полета
Отдыхавшую в Чернобыльской зоне россиянку выгнали с Украины
Все материалы
Из жизни
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Сказка наяву
Кто такая новая «Мисс Россия» и чем она живет
Зловонный камень годами рос в носу девочки
Женщина стащила круглую сумму на подарки и заграничные каникулы сына
Врач тайно оплодотворил десятки пациенток
100-летняя преподавательница йоги раскрыла секрет долголетия
Все материалы
All Wheel Control? Super!
Итоги длительного теста Mitsubishi Eclipse Cross
Китайские кроссы
10 самых ярких и интересных кроссоверов, показанных на автосалоне в Шанхае
Renault Arkana: реформа на платформе
Чем в Renault надеются заарканить российских покупателей
R8. Начало
Audi Avus — суперкар из Ингольштадта с деревянным мотором
Новый Toyota Highlander получил три варианта полного привода и восемь мест
Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами
«АвтоВАЗ» попросил придумать названия для новых моделей
Все материалы
Дом
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Диванные эксперты
Газон в доме, золотая паутина и диско 1980-х: как выглядят самые модные интерьеры мира
Квартиру Януковича в Киеве снял неизвестный по сниженной ставке
Лжезастройщика в Сочи приговорили к 11 годам тюрьмы
Средняя цена метра элитного жилья в Москве перевалила за миллион рублей
Найдена самая дешевая съемная квартира Москвы
Все материалы