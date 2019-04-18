В Дагестане признали воровство трети газа в регионе

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что потери газа в регионе составляют более трети от общего объема поставляемого в республику топлива. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Васильева, Дагестан ежегодно получает порядка 3,2 миллиарда кубометров газа, а Ставропольский край — 8 миллиардов. В соседнем регионе потери оцениваются в один процент, а в самом Дагестане они достигают 35 процентов.

Глава республики также подчеркнул, что это длилось годами, и пообещал навести порядок.

Васильев сообщил, что по факту хищения газа в регионе возбуждено уже 11 уголовных дел. По ним проходят 250 руководителей разного уровня. Кроме того, был арестован экс-глава «Газпром межрегионгаза Махачкала» Владимир Анастасов.

В конце января прокурор Дагестана сообщил о том, что в республике выявлены массовые хищения газа.

По итогам 2018 года жители семи регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) накопили 94 миллиарда рублей долга за бытовой газ, часть этих долгов является результатом организованного воровства топлива.

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